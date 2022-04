ONLINE Rusi podľa USA zastrelili Ukrajincov, ktorí sa v Donecku vzdali: Majú dôveryhodné info!

Vojna na Ukrajine pokračuje. USA majú podľa vlastných slov informácie o tom, že ruská armáda zastrelila Ukrajincov, ktorí sa pokúsili vzdať sa v Doneckej oblasti. Kanadskí zákonodarcovia jednomyseľne označili ruské pôsobenie na Ukrajine za "genocídu". Všetko podstatné s vami opäť sledujeme v ONLINE prenose.

7:17 Poľsko požiadalo Európsku úniu o finančné prostriedky na starostlivosť o milióny vojnových utečencov zo susednej Ukrajiny. Poľský premiér Mateusz Morawiecki pre nemecké médiá uviedol, že jeho krajina sa stará o zranených vojakov z Ukrajiny a otvorila svoju náruč pre 2,5 milióna utečencov. Dodal, že Poľsko potrebuje peniaze na zvládnutie tohto úsilia, ale EÚ doteraz "neposkytla ani cent". Turecko dostalo počas poslednej utečeneckej vlny miliardovú podporu, a takú si zaslúži teraz aj Poľsko, tvrdí Morawiecki.

7:03 Nemecko bolo počas prvých dvoch mesiacov od vypuknutia ruskej vojny na Ukrajine najväčším nákupcom ruských energií. Podľa štúdie Centra pre výskum energetiky a čistého ovzdušia (CREA), ktoré sídli v Helsinkách, Rusko za export fosílnych palív od 24. februára, čiže od útoku na Ukrajinu, získalo 62,4 miliardy eur. Výskumníci vypočítali, že Nemecko za fosílne palivá Rusku v prvých dvoch mesiacoch vojny zaplatilo zhruba 9,1 miliardy eur. Nemecká vláda uviedla, že nemôže tieto odhady komentovať a odmietla poskytnúť nejaké svoje údaje. Informuje o tom britský portál news.sky.com.

6:49 Séria výbuchov pri televíznom vysielači v juhoukrajinskom meste Cherson v stredu večer prinajmenšom dočasne vyradila z prevádzky ruské televízne kanály. Ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti uviedla, že na mesto dopadli rakety z pozícii ukrajinských síl nachádzajúcich sa severozápadne od Chersonu. Mesto okupuje ruská armáda od začiatku vojny.

6:25 Spojené štáty tvrdia, že majú vierohodné informácie o tom, že ruská armáda zastrelila Ukrajincov, ktorí sa pokúsili vzdať sa v Doneckej oblasti. V stredu to podľa stanice CNN na pôde OSN povedala zvláštna vyslankyňa USA pre medzinárodnú trestnú spravodlivosť Beth van Schaacková. Násilie je podľa nej systematické a nie je výsledkom činov jednotlivcov.

"Teraz máme vierohodné informácie, že ruská vojenská jednotka operujúca v okolí Donecku popravila Ukrajincov, ktorí sa pokúšali vzdať, namiesto toho, aby ich vzala do väzby," povedal Van Schaacková. "Ak by to bola pravda, išlo by sa o porušenie základnej zásady vojnového práva: zákazu hromadnej popravy civilistov a bojovníkov, ktorí sú hors de combat (mimo boja) z dôvodu kapitulácie, zranení alebo iných foriem zneschopnenia," dodala.

6:15 Kanadskí zákonodarcovia v stredu jednomyseľne označili ruské pôsobenie na Ukrajine za "genocídu". Poslanci uviedli, že existuje "dostatok dôkazov o systémových a rozsiahlych vojnových zločinoch proti ľudskosti" páchaných Moskvou. O prijatí rezolúcie informovala agentúra Reuters. Kremeľ obvinenia dlhodobo odmieta, svoju inváziu na Ukrajinu označuje ako "špeciálnu vojenskú operáciu".

6:10 Vojna na Ukrajine je vojnou nás všetkých a spojenci musia zdvojnásobiť svoje úsilie a poslať Kyjevu tanky i bojové lietadlá, vyhlásila v stredu večer britská ministerka zahraničia Liz Trussová. V postoji k Rusku "je čas na odvahu a nie na opatrnosť," povedala šéfka diplomacie počas výročného prejavu o zahraničnej politike v sídle londýnskeho starostu Mansion House.

