WHO varuje pred ďalšou hrozbou: Výskyt osýpok vo svete prudko stúpol

Počet prípadov osýpok sa celosvetovo v prvých dvoch mesiacoch tohto roka zvýšil o takmer 80 percent v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2021.

Oznámila to v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Zároveň varovala pred rizikom nárastu prípadov aj pri iných chorobách, ktorým sa dá predísť očkovaním. TASR správu prevzala od agentúry AFP. Pandémia koronavírusu prerušila kampane očkovania proti iným ochoreniam, než je COVID-19, po celom svete, čo môže ohroziť životy miliónov detí, uviedli v spoločnom vyhlásení WHO a Detský fond OSN (UNICEF).

Podľa najnovších údajov oboch agentúr OSN bolo v januári a februári vo svete hlásených viac ako 17.300 prípadov osýpok. Vlani išlo v týchto mesiacoch o približne 9600 prípadov. Za posledných 12 mesiacov, od apríla 2021, bolo zaznamenaných 21 rozsiahlych výskytov tohto ochorenia, hlavne v Afrike a vo východnom Stredomorí.

Christopher Gregory z UNICEF-u povedal, že osýpky často slúžia ako varovný signál, keďže sú "najnákazlivejšou chorobou, ktorej sa dá predchádzať očkovaním". Podľa jeho slov patrí žltá zimnica medzi choroby, ktoré by sa mohli ďalej rozmáhať po tom, čo v západnej Afrike zaznamenali rastúci počet prípadov.

Najviac prípadov osýpok zaznamenali v Somálsku, Jemene, Afganistane, Nigérii a Etiópii, teda v krajinách, ktoré sužuje nejaká forma konfliktu. Existujú tiež obavy, že v dôsledku vojny na Ukrajine by tam mohlo dôjsť k opätovnému výskytu tohto ochorenia. V rokoch 2017-19 zaznamenala totiž Ukrajina najvyššiu mieru výskytu osýpok v Európe.