Luna neprešla záverečnými testami na policajného psa: Aha, čo našla na prechádzke s majiteľom!

Všetkým, ktorí jej neverili, to ukázala! Kokeršpanielku Lunu cvičili na vyhľadávanie výbušnín, no napokon ju vyradili.

Nového majiteľa teraz „potešila“ tým, že na pláži vyhrabala granát z druhej svetovej vojny. Na Lunu čakala kariéra v polícii. Tieto plány však stroskotali po tom, čo jej cvičitelia vyhlásili, že nie je dosť dobrá. Namiesto vyhľadávania výbušnín ju teda čakal život bežného domáceho miláčika. Adoptoval si ju elektrikár Steve Rose (51).

Keď ju však zobral na prechádzku po pláži Winterton v Norfolku, Luna ukázala, že niečo sa na ňu počas výcviku predsa len nalepilo. Vyňuchala a vyhrabala novú „hračku“ a hneď sa ňou utekala pochváliť svojmu pánovi. „Držala to v papuli a pohadzovala si to ako tenisovú loptičku. Nemohol som tomu uveriť, keď som videl, s čím sa to hrá,“ povedal Steve Rose britským médiám.

Okamžite zavolal na núdzovú linku a vzápätí prišli armádni pyrotechnici, ktorí úsek pláže uzavreli. Potvrdili, že išlo o ostrý mínometný granát z druhej svetovej vojny. Bol dlhý približne 20 cm a mal priemer 5 cm. Britská armáda počas vojny pláž opevnila a využívala ju aj ako strelnicu.