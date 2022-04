Leyenová o zastavení plynu do Poľska a Bulharska: Európska únia bude reagovať spoločne

Európska únia chystá spoločnú reakciu na zastavenie dodávok ruského zemného plynu do Poľska a Bulharska.

Oznámila to dnes predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá označila krok Moskvy za pokus využiť plyn na vydieranie európskych krajín. Úniová exekutíva je podľa nej na tento scenár pripravená a je v kontakte so všetkými členskými krajinami, s ktorými rieši zabezpečenie dostatočných dodávok pre celú EÚ.

Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom ráno oznámila, že prestáva posielať plyn do Poľska a Buharska, pretože tamojšie plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmietli za plyn platiť v rubľoch. Únijné krajiny to označujú za porušenie zmlúv.

"Je to neoprávnené a neprijateľné. A znova to dokazuje, akým je Rusko nespoľahlivým dodávateľom plynu. My sme na tento scenár pripravení," uviedla von der Leyenová. Členské krajiny majú podľa nej núdzové plány práve pre túto situáciu, na ktorej sa s ohľadom na ruskú inváziu na Ukrajinu pripravovali.

V týchto chvíľach podľa von der Leyenovej zasadá skupina expertov komisie, únijných orgánov a zástupcov členských krajín, ktorá rieši podrobnosti koordinovanej reakcie.