Chlapec z rieky vylovil skutočný poklad: Zachoval sa ako pravý hrdina, oplatilo sa!

Šťastena stojí pri ňom! Tínedžer George Tidale má veľmi nezvyčajnú záľubu. Z riek či potokov pomocou silného magnetu vyťahuje neporiadok, no tentokrát natrafil na skutočný poklad. A to doslova.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Keď sa v to šťastné ráno Goerge s otcom vybrali na rieku Witham, ani len netušili, aký úžasný objav v ten deň vytiahnu z vody. Podarilo sa im už vytiahnuť všeličo, vrátane bicyklov, nožov, zbraní, no toto naozaj nečakali.Po jeho otvorení zostali ako obarení. Ako píše portál Daily Star, vo vnútri bolo vrecko s hotovosťou, o ktorej sa 15-ročnému chlapcovi asi ani len nesnívalo."Vytiahli sme ten trezor a boli v ňom peniaze, bolo to úžasné," teší sa George.

Pomocou neplatných platobných kariet, ktoré sa v trezore nachádzali tiež, vypátrali majiteľa trezoru, Roba Everetta. Rob neskôr vysvetlil, že trezor mu ukradli z kancelárie ešte v roku 2000. Chlapec sa ukázal ako pravý hrdina. Peniaze si nechcel nechať, pretože mu nepatrili. Obchodník pochválil chlapca za jeho čestnosť a povedal: „Bol som prekvapený, že ma dokázali vystopovať," Rob jedným dychom dodáva, že vďaka chlapcovi neprestal veriť v to, že na svete sú ešte dobrí ľudia.

Rob potvrdil, že okrem malej odmeny Georgovi sľúbil aj budúcu príležitosť v jeho firme. „Dobré na tom je, že George je zjavne dobrý matematik a ja teraz vediem spoločnosť na správu majetku. Ponúkol som mu pracovné skúsenosti," uviedol majiteľ trezoru.