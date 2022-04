Po bežnej kozmetickej procedúre skončila v nemocnici: FOTO zohavenej tváre! Nevesta varuje všetky ženy

Budúca nevesta sa chcela počas svojho svadobného dňa cítiť krásne, a tak sa objednala ku kozmetičke. To ešte nevedela, že po bežnom zákroku skončí v nemocnici.

30-ročná Tamika Cleggett sa objednala ku kozmetičke na voskovanie a farbenie obočia ceruzkou. Na konci sedenia však s hrôzou zistila, že jej obočie bolo zafarbené farbou bez jej vedomia. Tamika je totiž alergická na farby na obočie.začala budúca nevesta rozprávanie o chybe, akej sa dopustila, a pred ktorou teraz varuje všetky ženy.

Trvalo len niekoľko hodín, kým začala cítiť podráždenie a začervenanie. V priebehu štyroch dní sa jej alergická reakcia zhoršila natoľko, že jej tvár celá opuchla a podľa vlastných slov vyzerala ako mimozemšťan a jej vlastné deti sa jej báli.

Manažérka maloobchodu dokonca na dva dni skončila v nemocnici, keďže nahromadenie tekutiny okolo jej očí bolo až také silné, že na 24 hodín oslepla a bála sa, že už nikdy neuvidí. Úplné zotavenie trvalo Tamike 4 týždne, no napriek tomu stihla odkráčať pred oltár už celkom vyliečená. „Bála som sa, že v kostole budem vyzerať ako mimozemšťan. Zrušila by som svadbu a utiekla by som. Najväčší strach som však mala z neznáma, čo sa bude diať ďalej, keď lekár povedal, že pre vás nemôžeme nič urobiť, to bolo dosť desivé,“ prezradila a zároveň vyzvala každého, aby si pred takýmito kozmetickými ošetreniami urobil náplasťové testy.

Na sociálnej sieti TikTok, kde aj za podpory svojich blízkych zdieľala hororový zážitok, získala viac ako 220-tisíc lajkov a komentárov. „Chcela som len zvýšiť povedomie o tom, čo sa stalo,“ dodala Tamika, ktorá na hrôzostrašnú návštevu kozmetičky tak skoro nezabudne.