Blondínka zažila na zoznamke fiasko: Keď zistila, prečo jej muži nepíšu, poriadne sa zahanbila

Jessica Walker je mladá žena, ktorá sa pokúsila nájsť si partnera na zoznamke. Dlhšie sa jej nedarilo nájsť s nikým zhodu a potenciálni nápadníci ju vždy odmietli, kým si neuvedomila, prečo sa jej profilu nedostáva takej pozornosti, akú by chcela.

Slobodná žena, ktorá doteraz bola v domnení, že ju muži online úplne ignorujú, zistila, že jej profil sa zobrazuje iba homosexuálom. Jessica Walker sa začiatkom apríla prihlásila do zoznamovacej aplikácie Hinge na svojom telefóne v snahe nájsť lásku. No bola nemilo prekvapená, keď všetci jej potenciálni nápadníci ignorovali jej pokusy o kontakt.

Jessice sa dôvod podarilo zistiť, až keď ju Taylor McManus (22) kontaktoval na zoznamke. Ukázalo sa, že jej profil zobrazovalo len pre homosexuálov. 26-ročná Jessica bola z tejto chyby zmätená a hoci vidí aj vtipnú stránku tohto zmätku, stále absolútne netuší, ako sa jej takáto vec mohla podariť.

Pre portál Daily Mirror priznala, že v tej dobe bola čerstvo slobodná a nevedela, ako sa aplikácia Hinge používa. Fakt, že nedostávala žiadne lajky naspäť ju dokonca prinútil si klásť otázky, čo je na nej zlé. Neskôr, keď jej Taylor povedal, že si aplikáciu nastavila na gayov, celé to začalo dávať zmysel. Spomína taktiež aká bola zmätená, keď takmer v každom profil bolo napísané, že hľadá milého chlapca a pomyslela si, že predsa to hľadá aj ona, no nevedela prísť na to, prečo to mal v profile aj každý chlap. Čo je ale zvláštne, že v ten istý deň neskôr jej ukázalo aj pár profilov heterosexuálov.

Pri tomto jej omyle, však Jessica na niečo prišla. Povedala, že pri prezeraní profilov všetkých tých homosexuálov zistila, že sa jej omnoho viac páčia. Odôvodnila to tým, že sú omnoho úprimnejší ako všetci heterosexuáli. Sťažovala sa, že väčšina heterosexuálov napíše ako hľadá lásku na celý život, no hľadajú len niekoho na jednu noc. Narozdiel od gay profilov, kde boli všetci otvorení a úprimní o tom, čo naozaj chcú.

Jessica, ktorá je momentálne už vo vzťahu, a Taylor sa rýchlo stali dobrými priateľmi, vďaka jeho láskavosti, keď jej dal vedieť, čo sa deje. Teraz sú už natoľko dobrí kamaráti, že spolu riešia problémy s chlapmi. Preto aj dodala, že možno sa to malo stať, inak by totiž nikdy nestretla Taylora. Taylor sa vyjadril, že je vďačný, že Jessicu spoznal. Spomenul, že práve ona je jedna z tých priateľov, za ktorými ide vždy keď potrebuje poradiť. Na záver povedal, ako rýchlo sa o sebe všetko dozvedeli a má pocit akoby sa poznali už celú večnosť.