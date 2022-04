Bielorusko ohlásilo veliteľsko-štábne cvičenie vzdušných síl: Zúčastní sa aj Rusko

Bielorusko v utorok ohlásilo začiatok veliteľsko-štábneho cvičenia svojich vzdušných síl a jednotiek protilietadlovej obrany s účasťou Ruska, ktoré majú trvať do piatka. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na ministerstvo obrany v Minsku.

Do tohto cvičenia bieloruských síl sa majú zapojiť aj jednotky z ruského Západného vojenského okruhu. Ďalšie podrobnosti zverejnené bezprostredne neboli. DPA približuje, že počas veliteľsko-štábnych cvičení velitelia simulujú určité bojové situácie, avšak zvyčajne nedochádza k presunom vojenských jednotiek. Ruské vojská napadli Ukrajinu 24. februára. Jednotky postupovali z územia Ruska, ale aj z Bieloruska. Západné krajiny preto uvalili ekonomické sankcie okrem Moskvy aj na Minsk.

Po tom, čo sa Moskve nepodarilo ovládnuť severnú Ukrajinu a svoju ofenzívu zamerala na východ krajiny, sa mnohé ruské sily presúvajú do Bieloruska s cieľom preskupiť sa, analyzuje DPA. Kyjev aj jeho západní spojenci preto pozorne sledujú vývoj v tejto bývalej sovietskej republike vzhľadom na obavy, že by sa Minsk mohol zapojiť do vojny proti Ukrajine.