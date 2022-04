Úžasný objav v pásme Gazy: Soška sa pred svetom skrývala 4500 rokov

Podľa ministerstva cestovného ruchu a starožitností islamistického hnutia Hamas, ktoré vládne v pásme Gazy, artefakt pochádza z obdobia približne okolo roku 2500 pred n. l. Soška bola vytesaná z vápenca a má dĺžku 22 centimetrov. Objavil ju roľník, ktorý obrábal svoj pozemok pri meste Chán Júnis.

#Gaza



Anat, the Canaanite goddess, was put on display inside a glass cube.



A small correction: According to the Palestinian Ministry of Tourism and Archeology, the figurine dates back to 2,500 BC. In other words, it's more than 4,500 years old. pic.twitter.com/5qpdbbrogf