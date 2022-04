Macedónska polícia natrafila na 18 migrantov: Prezradili sa sami! Odvaha ich rýchlo prešla

Polícia v Severnom Macedónsku natrafila na juhu krajiny na 18 migrantov.

Dovedna 14 Sýrčanov a štyroch Pakistancov objavili v nedeľu neskoro večer, keď vystupovali z auta s bulharskými poznávacími značkami neďaleko hraníc s Gréckom. Dvadsaťsedemročný severomacedónsky vodič sa pokúsil o útek, no po krátkom prenasledovaní ho zatkli. Migrantov previezli do zariadenia v pohraničnom meste Gevgelija, kde čakali na deportáciu do Grécka.