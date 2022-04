Mama si u synčeka všimla zvláštny jav v očiach: Začal sa boj, chlapček sa bude trápiť celý život

Myslela si, že ide o neškodný odraz svetla, no poriadne sa mýlila.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ako píše portál The Sun, mama menom Leonnie Ord si jedného dňa všimla v oku jej malého synčeka bielu žiaru, o ktorej si myslela, že je spôsobená odrazom svetla. Keďže tento jas sa raz strácal a raz objavoval, vyzeral podobne ako odraz červených očí pri fotografovaní s bleskom. S jej snúbencom Garym preto usúdila, že je neškodný. Po dvoch mesiacoch však bola žiara ešte výraznejšia, a tak sa napokon predsa len rozhodli vyhľadať lekársku pomoc.

Po tom, čo chlapček absolvoval niekoľko vyšetrení, im lekári povedali krutú správu – ich ročný synček má rakovinu. Cillianovi v nemocnici diagnostikovali vzácny typ rakoviny menom retinoblastóm, ktorá najčastejšie postihuje práve malé deti. Chlapec oslepol na ľavé oko, pretože na jeho očnom nerve postupne rástol nádor. Leonnie je z celej situácie v koncoch, pretože keby s Garym dali ich synčeka skontrolovať doktorom skôr, jeho zrak mohol byť zachránený.

„Keď som to začala googliť, prešla som od šedého zákalu k rakovine. Prešla som z jedného konca stupnice na druhý. Vedela som, že to niečo je, ale nikdy by mi nenapadlo, že to bude rakovina,“ priznala Leonnie. Cillian momentálne podstupuje cielenú chemoterapiu, aby sa nádor zmenšil.

„Ak si všimnete niečo na oku kamarátovho dieťaťa alebo ak uvidíte fotografiu na Facebooku, nebojte sa toho rodiča upozorniť,“ vyzvala vystrašená mama. „Tento jeho šťastný, usmievavý obrázok v podstate skrýva tajomstvo, ktoré môže byť smrteľné, ak ho nezachytíme včas,“ dodala na záver.