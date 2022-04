Záchranná expedícia k potopenému krížniku: Rusi sa snažia zaistiť kódovacie zariadenie či rakety

Idú zachrániť, čo sa dá. Rusi podľa magazínu Forbes začali s operáciou k slávnemu krížniku Moskva, ktorý im pred pár dňami zničili Ukrajinci. Ten sa potopil v Čiernom mori a nachádza sa v 50-metrovej hĺbke. Podľa námorných expertov má byť súčasťou misie aj pokus vyzdvihnúť telá mŕtvych námorníkov a zaistiť kódovacie zariadenie a nevybuchnuté rakety.

Krížnik Moskva bol vlajkovou loďou Čiernomorskej flotily Ruska. Na jeho palube boli mnohé veci, ktoré sú predmetom vojenského tajomstva. Práve únikom týchto informácií chcú zabrániť aktuálnou operáciou, ktorá sa koná 130 kilometrov od ukrajinského prístavného mesta Odesa. Podľa Forbesu tam vyslali z krymského Sevastopoľa flotilu ôsmich plavidiel, ktorých súčasťou je aj najstaršia loď vojnového námorníctva v aktuálnej službe s názvom Kommuna.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Jej hlavnou úlohou je vyzdvihnúť potopené lode a náklady po stroskotaní. Má 110 rokov a jej súčasťou je podľa námorného experta H. I. Suttona dvojitý trup, ktorý nesie ponorný čln AS-28. Vylovenie celého krížnika je nepravdepodobné. „Bola by to obrovská inžinierska úloha, pokúsiť sa dostať tú loď na povrch,“ povedal nemenovaný predstaviteľ ministerstva obrany USA s tým, že o to Rusi zrejme ani nejavia záujem.

Preto sa súsútredia na to, aby potápači a ponorky dokázali zabezpečiť aspoň časti z lode. Forbes odhaduje, že ruský záchranný tím môže hľadať kryptologické materiály, čiže kľúče k tajným kódom a vysielačkám alebo akékoľvek zbrane či záznamy, ktoré by mohli zaujímať cudzie mocnosti. Tiež tam môžu byť telá mŕtvych námorníkov, ktorých množstvo Rusi nešpecifikujú.

Experti pripomínajú, že je šťastím, že záchrannú misiu má na starosti práve Komunna, ktorá ide z Krymu, pretože Turecko kontroluje Bosporský prieliv, jediný kanál do Čierneho mora. Rusko tvrdí, že krížnik pred potopením zasiahol požiar a že 396 príslušníkov jeho 500-člennej posádky bolo evakuovaných. Ukrajinci hovoria, že loď potopili svojimi raketami Neptun a že počet obetí je oveľa vyšší.

Záchranárska loď kommuna