Prelomový objav v prevencii a liečbe rakoviny prostaty?! Čo sa podarilo vedcom, dáva nádej mnohým mužom

Britskí vedci objavili päť druhov baktérií, ktoré by mohli mať súvis so vznikom a zhoršovaním rakoviny prostaty.

Tento objav by mohol byť prelomový v prevencii a liečby tohto ochorenia, keďže vedci by proti nemu mohli vyvinúť antibiotiká. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.

Výskumníci z Východoanglickej univerzity v Norwichi vykonali genetickú analýzu moču a tkaniva prostaty u 600 mužov, pričom časť z nich mala diagnostikovanú rakovinu tohto orgánu v pokročilom štádiu.

Objavili pritom päť druhov baktérií, ktoré by mohli mať potenciálny súvis s rýchlo postupujúcou agresívnou formou tohto ochorenia, pričom tri z nich doposiaľ vedci nepoznali. Rakovine podľahne ročne 14 000 Slovákov: Aké preventívky a skríningy nezanedbať

V štúdii uverejnenej v časopise European Urology Oncology vedci opisujú, že muži, v ktorých moči našli jeden alebo viac druhov z novodetegovaných baktérií, mali v porovnaní s ostatnými 2,6-krát vyššiu pravdepodobnosť, že u nich rakovina vyvinie z počiatočného štádia na pokročilé.

"Tento objav môže byť pre mnohých mužov skutočne prelomový," uviedla Hayley Luxtonová z britskej charitatívne organizácie Prostate Cancer UK, ktorá celý výskum spolufinancovala.