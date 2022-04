Vanesse prekážali jej ovisnuté prsia, dala si urobiť silikóny: Po rokoch prišlo peklo!

Chcela byť viac sexi, svoje rozhodnutie trpko oľutovala.

Brazílčanka Vanessa Paula (38) sa rozhodla pre zväčšenie pŕs v roku 2006 po tom, čo si pri dojčení syna všimla prebytočnú kožu na svojich prsiach a cítila sa zahanbene. Za operáciu zaplatila v prepočte takmer 1800 eur a spočiatku bola z jej výsledku nadšená. Skutočné peklo však prišlo až o pár rokov. Mladá mamička začala pociťovať nepríjemné bolesti a tak sa rozhodla navštíviť lekára.

"Dojčila som osem mesiacov, moje prsia dosť rástli a lenčo som prestala s dojčením môjho syna, mlieko sa prestalo tvoriť a na prsníkoch mi ostala prebytočná koža, ktorá bola veľmi ovisnutá," priznala Vanessa pre britský denník The Sun. "Veľmi som sa hanbila dať si dole podprsenku a pozrieť sa na seba do zrkadla, dokonca som v podprsenke aj spávala," vysvetlila sympatická žena, ktorá si u lekára vypočula šokujúcu správu.

Povedal jej, aby si silikóny dala okamžite vybrať, pretože pomaly trávia jej telo. Za operáciu, pri ktorej jej urýchlene vybrali implantáty zaplatila takmer 3800 eur. Po zákroku pacientke ostali na prsiach jazvy, no to nie je všetko. Po tejto operácii Vanessu kvárili obrovské bolesti, pre ktoré sa nemohla ani poriadne vyspať. „Moje telo so mnou bojovalo a vytváralo autoimunitné ochorenie, vylučovalo silikón, čo mohlo mať nebezpečné následky," uviedla ustarostená žena, pre ktorú bol proces zotavovania veľmi zložitý.

Vanessa vysvetlila, že celé roky po plastickej operácii pŕs žila v Angole a tam ochorenie prsného implantátu nie je známe. Až po presťahovaní zistila, že jej telo odmieta voperované silikóny. Brunetka uznala, že žiaden skrášľovaní zákrok by jej za toto utrpenie nestál a naučila sa mať rada samú seba takú, aká je. Zároveň chce upozorniť aj ostatné ženy, aby chirurgické vylepšenie pŕs dôkladne zvážili. "Sme oveľa viac, ako to, ako vyzerajú naše prsia, musíme si to pamätať," odkázala na záver všetkým ženám.