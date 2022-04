Ukrajina bude mať novú americkú veľvyslankyňu: Stane sa ňou doterajšia ambasádorka USA na Slovensku

Novou americkou veľvyslankyňou na Ukrajine sa stane Bridget Brinková, doterajšia ambasádorka Spojených štátov na Slovensku. Prezident USA Joe Biden má Brinkovú podľa správ amerických médií do funkcie vymenovať v priebehu pondelka. TASR informuje na základe správy stanice BBC.

Brinková zaujme post veľvyslankyne v Kyjeve, ktorý nebol obsadený odvtedy, ako bola v roku 2019 počas vlády prezidenta Donalda Trumpa predčasne odvolaná Marie Yovanovitchová.

Plánovaný presun veľvyslankyne Brinkovej z Bratislavy do Kyjeva avizovali americké médiá už začiatkom februára, ešte pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Washington chcel podľa nich v čase zvýšeného napätia v regióne vyslať do Kyjeva kariérneho diplomata s bohatými skúsenosťami z pôsobenia vo východnej Európe.

Bridget Brinková bola veľvyslankyňou USA na Slovensku od júla 2019. Predtým pôsobila v Národnej bezpečnostnej rade Bieleho domu (NSC) a na zastupiteľských úradoch v Srbsku, Uzbekistane, Gruzínsku a ďalších krajinách.

Poslednú riadnu veľvyslankyňu na Ukrajine Marie Yovanovitchovú odvolal pred takmer tromi rokmi vtedajší šéf Bieleho domu Donald Trump po tom, čo ju jeho poradcovia opakovane obvinili z marenia Trumpovho úsilia o vyšetrovanie aktivít bývalého viceprezidenta a vtedajšieho prezidentského kandidáta Bidena a jeho syna na Ukrajine.

Zastupiteľský úrad USA na Ukrajine odvtedy viedla chargé d'affaires Kristina Kvienová.

Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken avizoval, že Washington prehodnocuje bezpečnostnú situáciu v ukrajinskom hlavnom meste a hneď, ako to situácia dovolí, tam znovuotvorí svoju ambasádu. Tá je momentálne zatvorená a Spojené štáty presunuli dočasný úrad do Poľska. Americké médiá uviedli, že zamestnanci ambasády budú v nasledujúcich dňoch denne dochádzať do západoukrajinského mesta Ľvov.