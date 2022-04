Drsný príbeh kamarátov, ktorí uviazli v divočine: Vďaka čomu sa nám podarilo prežiť!

Drsná divočina ich takmer pochovala! Dvojica kamarátov uviazla v divočine počas jazdy po poľnej ceste neďaleko Little Valley v severnej Kalifornii kvôli silnej fujavici. Stalo sa tak 14. apríla.

Hoci Sheena (52) s Justinom (48) strávili noc v aute, to im prestalo slúžiť už na druhý deň, keďže sa im do rána vybila autobatéria, informuje Daily Mail. Vydali sa preto spoločne hľadať pomoc, no Sheene sa rozpadli turistické topánky. Vrátila sa preto k autu a nechala Justina, nech pokračuje v ceste. To sa však ukázalo ako nie príliš dobrý nápad. Keďže začalo silno snežiť, Justin nemohol nájsť svoju kamarátku a natrvalo sa oddelili.

V tú noc si Justin, ktorý bol naďalej izolovaný v drsných poveternostných podmienkach, vyhľadal úkryt a postavil si táborák. Hoci sa nasledujúci deň (16. apríl) dostal na štrkovú cestu, nepodarilo sa mu s nikým nadviazať kontakt. Tú noc opäť spal vo voľnej prírode. 17. apríla sa konečne dostal na diaľnicu 44, kde sa mu podarilo zastaviť vozidlo, ktoré ho priviezlo do mesta Susanville. Tam úradom povedal, že Sheena je stále uviaznutá v divočine. Nevedel však spresniť na akom mieste sa jeho kamarátka nachádza.

Podľa úradu šerifa ihneď po tom, ako Justin podal správu, členovia oddelenia spolu s lesnou službou a kalifornskou diaľničnou hliadkou začali pozemné a letecké pátranie po nezvestnej žene. To sa však oneskorilo pre nepriaznivé počasie. Nájsť sa im ju podarilo až 20. apríla v poobedňajších hodinách v sprievode Justina, ktorý bol súčasťou pátracej skupiny.

Keď podišli k vozidlu, zjavila sa prestrašená Sheena, ktorá však bola fyzicky v poriadku. Tá následne vyšetrovateľom vyrozprávala rovnaký príbeh o tom, ako sa s Justinom rozdelili. Uviedla tiež, že predtým, ako ju našli, videla vrtuľník lesnej služby letieť nad ňou. Keďže sa však nachádzala v silne zalesnenej oblasti, nenašli ju. Sheena šokovala aj rozprávaním o tom, ako prežila na balení šiestich jogurtov, pričom zjedla jeden denne. Dodala, že ako voda jej poslúžil sneh.