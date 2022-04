Francúzskym prezidentom sa stal Emmanuel Macron: Prečo ho ľudia zvolili?

Rozhodli sa pre proeurópske smerovanie!

Francúzi si včera po piatich rokoch volili svojho nového lídra, medzinárodní experti označili tieto voľby za najdôležitejšie európske voľby tohto roku. Posledné volebné miestnosti sa vo Francúzsku uzatvorili o ôsmej večer. Hneď po nich uverejnili prvé predbežné výsledky, z ktorých vyplynulo, že svoju pozíciu s 58,2 % hlasov obhájila úradujúca hlava štátu, Emmanuel Macron (44), a porazil tak svoju vyzývateľku Marine Le Penovú (53).

Systém vo Francúzku naznačuje, že predbežné výsledky sú takmer s istotou aj tie definitívne, avšak ich oficiálne vyhlásenie prebehlo až po našej uzávierke. Obaja kandidáti druhého kola verejnosti predstavili radikálne odlišné plány na to, akým smerom by sa Francúzsko malo nasledujúce roky uberať. Najväčšie názorové rozpory medzi oboma kandidátmi panovali v navrhovaných riešeniach klesajúcej kúpnej sily Francúzov, čo sa týka veku odchodu do dôchodku alebo strán migrácie.

Zo zahraničných tém sa rozchádzali v postoji k Európskej únii, k euru alebo k NATO. Macron propagoval otvorenosť, prácu do 65 rokov a silné proeurópske smerovanie. Le Penová cielila na nižšie vrstvy, sľubovala rast dôchodkov, referendá o zásadných otázkach, nadradenosť francúzskeho práva nad právom EÚ alebo odchod z veliteľských štruktúr v NATO.

Charizmu aj názory oboch kandidátov mohli diváci posúdiť v televíznej debate, ktorá bola ich posledným a jediným priamym stretnutím. Macron vstupoval do kampane pomerne neskoro, pretože sa venoval diplomatickému riešeniu invázie ruských vojsk na Ukrajinu. Naopak, Le Penová venovala veľa času cestovaniu po Francúzsku a získavaniu si nerozhodnutých voličov.

Mnohí Francúzi tento rok nehlasovali pre jedného z kandidátov, ale proti tomu, ktorého považujú za neprijateľného. Mnohí kvôli nechuti k obom kandidátom nedorazili k volebným urnám vôbec. Macron hovoril, že pred Francúzmi stála podobná voľba, akú mali Američania pred zvolením Donalda Trumpa do Bieleho domu.