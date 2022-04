Kamarátka ju požiadala o stráženie detí: Hrozné, čo spravila po odchode ich matky!

Po tom, čo vystrájala v jej posteli, v ňu stratila všetku dôveru.

Ako informuje portál The Sun, jedna mama sa rozhodla stráviť spolu s manželom oslavu výročia len vo dvojici bez detí, pre ktoré však musela vybaviť stráženie. Keďže, asi ako každá matka, mala obavy z toho, komu ich môže zveriť, stavila na istotu a zverila ich do rúk svojej veľmi dobrej kamarátky Laury. „S Laurou sme boli blízke kamarátky od začiatku strednej školy a pre moje dve dievčatá bola ako teta od chvíle, keď sa narodili,“ vysvetlila žena, ktorá tejto priateľke preto naplno dôverovala a myslela si, že ich bude celý čas poctivo strážiť.

„Pretože je Laura s dievčatami taká úžasná a spravila nám obrovskú láskavosť (aj keď to tak nevnímala), keď sa spýtala, či by jej partner Tim, ktorý je taktiež naším dobrým priateľom, mohol tiež zostať, dvakrát som nerozmýšľala,“ dodala. Matka dvoch dcér priznala, že si myslela, že takto môže Laure aspoň pomôcť povzbudiť jej priateľa k tomu, aby sa odhodlal k ďalšiemu kroku a mal s ňou vlastné dieťa.

Keď sa však s manželom vrátila z romantickej oslavy, uvedomila si, čo sa u nich doma dialo. „Laura mi povedala, že ona a Tim mali sex v našej posteli. Povedala mi, že u nás doma mali ‚skvelý sex‘,“ prezradila matka, ktorej dve malé dcérky boli po celý čas v tom isto dome. Žena dala svojej kamarátke veľmi jasne najavo, že ju táto správa neskutočne rozzúrila. S manželom bola totiž preč len jeden víkend a nie celý týždeň, preto očakávala, že jej kamarátke ani len nenapadne mať s jej priateľom v ich dome pohlavný styk.

„Za normálnych okolností by som to, čo považujem za svoj intímny priestor, neponúkla nikomu inému, ale verila som jej a myslela som si, že to bude v poriadku. Nikdy by som si nepomyslela, že budem musieť niečo také špecifikovať,“ vysvetlila matka s tým, že najviac ju znepokojil aj tak fakt, že tam boli jej malé dcérky vo veku sedem a deväť rokov. Dodala, že s dotyčnou ženou sa stále kamaráti, pričom by jej však už nikdy nedovolila strážiť jej deti.