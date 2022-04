Manželia žijú na luxusných lodiach: Cena za prepych je úplne smiešna! Budete im závidieť

Len si to predstavte. Ležanie pri bazéne, popíjanie drinkov alebo romantické prechádzky pri západe slnka a každý deň sa budíte niekde inde. Splnený sen, však áno? Táto dvojica si ho žije každý jeden deň.

Ako uvádza portál The Sun, dvojica na dôchodku Angelyn a Richard Burkoví sa rozhodli, že si budú každý jeden deň užívať bok po boku naplno. Manželia pôvodom zo Seattlu od mája 2021 cestujú po celom svete a bývajú na luxusných päťhviezdičkových lodiach. Tento rok majú v pláne užiť si Mexiko, Kanadu, Aljašku, Japonsko, Vietnam a Indonéziu. A to všetko vo fantastickom luxuse. Pýtate sa, kde na to berú peniaze? Budete žasnúť.

Celkovo to dvojicu stojí neuveriteľných 32 libier na deň (38 eur), pričom v cene je zahrnuté all-inclusive na luxusnej jachte. Sú preto presvedčení, že ich to stojí menej ako bežný život a týmto spôsobom šeria peniaze.

„Zaplatili sme si 86 dní plavby s priemernými celkovými nákladmi 89 dolárov na deň (82 eur) pre nás oboch. To zahŕňa izbu, jedlo, zábavu, dopravu, sprepitné, prístavné poplatky a dane,“ pochválila sa Angelyn. Dvojica sa snaží na jednej lodi zostať čo najdlhšie, čím majú náklady ešte nižšie. "Kde inde vás môže váš rezort zaviesť do rôznych krajín počas oddychu pri bazéne alebo spánku v pohodlnej posteli?!" dodala Angelyn.