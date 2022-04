Počet Ukrajincov, ktorí pre vojnu vo svojej krajine utiekli do susedných štátov, stúpol nad 5,1 milióna. Vyplýva to z údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).

Úrad uviedol, že za uplynulý deň hranice z Ukrajiny prekročilo 48 387 ľudí. Informuje o tom portál news.sky.com.

Najmenej 90 percent tých, ktorí ušli z Ukrajiny, tvoria ženy a deti. Väčšina utečencov smerovala do Poľska. Hranice do tejto krajiny z Ukrajiny prekročilo 2,8 milióna ľudí. Ďalší utečenci smerujú do Rumunska, Maďarska, Moldavska a na Slovensko.