Ďalší smrtiaci výbuch v mešite na severe Afganistanu: Hlásia obete i zranených

V mešite na severe Afganistanu došlo v piatok k výbuchu, ktorý si podľa očitých svedkov vyžiadal desiatky obetí a zranených.

Zdroj AFP informoval, že do neďalekej okresnej nemocnice bolo po výbuchu prijatých 30 až 40 zranených. Oficiálne potvrdenie o obetiach nateraz nie je k dispozícii. Podľa agentúry AFP následky explózie nebolo bezprostredne možné overiť z nezávislých zdrojov.

K výbuchu došlo v meste Kundúz v čase piatkových modlitieb, keď býva mešita plná ľudí. Podľa televízie al-Džazíra ide o mešitu navštevovanú prívržencami sunnitskej vetvy islamu. Táto explózia sa odohrala len deň po tom, ako sa regionálna odnož džihádistickej organizácie Islamský štát prihlásila k zodpovednosti za bombový útok v šiitskej mešite v meste Mazáre-Šaríf, ktorý si vyžiadal najmenej 12 obetí a 58 zranených.

IS sa priznal aj k inému, tiež štvrtkovému útoku v meste Kundúz, pri ktorom zahynulo štyria a zranení boli 18 ľudia. Úrady vládnuceho hnutia Taliban v piatok informovali, že zatkli "hlavného strojcu" útoku v mešite v Mazáre-Šaríf.

Od augusta, keď sa Taliban v Afganistane vrátil k moci, sa počet bombových útokov v krajine znížil, ale sunnitský IS sa odvtedy prihlásil k viacerým atentátom - často na šiitské ciele. Predstavitelia Talibanu trvajú na tom, že ich sily Islamský štát porazili, ale podľa názoru analytikov táto džihádistická skupina predstavuje v Afganistane kľúčový bezpečnostný problém. V podstate od prevzatia moci v krajine v auguste 2021 Taliban pravidelne podniká operácie na miestach, kde by sa mohli nachádzať úkryty IS.

Pojem Chorásán označuje historické územie v strednej Ázii rozkladajúce sa nielen na území dnešného Afganistanu, ale aj v Pakistane, Iráne, Tadžikistane, Uzbekistane a Turkménsku. IS-Chorásán sa riadi prísnym výkladom islamského práva a na dosiahnutie svojich cieľov často používa násilné donucovacie prostriedky: verejné popravy, zabíjanie kmeňových staršinov či zatváranie škôl. Hlavným cieľom tejto odnože IS je urobiť z Chorásánu provinciu globálneho kalifátu Islamského štátu.