Jedna z najvýznamnejších investícií pre Česko: Pražské metro sa konečne dočkalo!

Po niekoľkých rokoch príprav sa vo štvrtok začala výstavba novej linky D pražského metra v úseku Pankrác – Olbrachtova. Ide o najzložitejšiu časť celej trasy, jej súčasťou sú dve stanice (z toho jedna prestupná) a celkovo takmer tri kilometre rôznych tunelov. TASR správu prevzala z webovej stránky Českého rozhlasu.

Výstavba tohto úseku potrvá približne sedem a pol roka. Linka D potom bude pokračovať do stanice Nové Dvory; to je dovedna päť staníc, následne pribudnú tri stanice smerom do Písnice a neskôr ešte spojka z Pankráca na Náměstí Míru.

Stanica Náměstí Míru je koncipovaná ako otvorené ukončenie trasy s možnosťou jej ďalšieho pokračovania severným smerom. Pankrác bude prestupnou stanicou s bočnými nástupiskami, na ktorých budú bezpečnostné steny s posuvnými dverami medzi nástupiskom a koľajnicami. Koľajisko bude v hĺbke 33 metrov pod povrchom a šesť metrov pod linkou metra C.

Otvorenie novej linky sa predpokladá v roku 2029. Bude na nej jazdiť automatické metro novej generácie bez strojvedúceho. Moderné ľahké vlakové súpravy budú pozdĺžne priechodné medzi vozňami a na nástupiskách budú rovnako ako na Pankráci bezpečnostné steny s posuvnými dverami.

Náklady na túto časť linky sú približne 14,5 miliardy korún (595 miliónov eur), dopĺňa spravodajský webový portál Novinky.cz. "Ide o jednu z najvýznamnejších investícií nielen pre Prahu, ale aj pre celé Česko. Geologický prieskum sme odštartovali v júni 2019. Teraz už déčku nestojí nič v ceste," uviedol pražský primátor Zdeněk Hřib. Celkové náklady na výstavbu linky D budú podľa neho 98 miliárd korún (zhruba štyri miliardy eur).