Matku dvoch detí svrbel chrbát, vykľula sa z toho vážna choroba: Život jej zachránila dcéra

Matka dvoch detí prerozprávala, ako jej dcéra zachránila život. Z obyčajného svrbenia sa vykľula rakovina kože.

Ako píše The Sun, Gill Liiv-Rochester sa začala opakovane škrabať na chrbte, ale nevedela, že tam má znamienko. Matka dvoch detí z grófstva Durham na to príliš nemyslela a spočiatku túto záležitosť ignorovala. Až jej dcéra Emme (13) si všimla neustále škrabanie svojej mamy a naliehala na ňu, aby sa objednala k lekárovi.

Gill objavili dva ťažké a agresívne zhubné melanómy na miestach, kde sa škrabala. „Keď sa teraz obzriem späť, neuvedomila som si, aká som bola vyčerpaná a moja pokožka bola skutočne suchá. Myslela som si, že to nebude nič alebo niečo zanedbateľné,“ povedala 36-ročná žena. Doktori ju varovali, že má šesť až osem týždňov, kým sa rakovina rozšíri do jej orgánov.

Otvoriť galériu Gill zachránila život jej dcéra. Zdroj: Facebook/Gill Liiv - Rochester

Z hororu v strede týždňa sa stala smršť vyšetrení a nasledujúci pondelok bola Gill na operačnej sále. Našťastie, rakovina bola prvého štádia a Gill sa teraz zotavuje. Utrpenie sa však ešte neskončilo. „Pri rakovine kože si veľa ľudí myslí, že to nie je také vážne a stačí vám ju odstrániť a je to. Vôbec to tak nie je,“ vysvetlila.

„Stále sa zotavujem z ďalšej biopsie,“ dodala. Gill chce teraz zvýšiť povedomie o nebezpečenstvách rakoviny kože, aby pomohla objasniť mýty okolo smrteľnej choroby. „Ľudia sa ma pýtajú, či by si mali dať vyšetriť znamienka a ja im vždy poviem, že určite áno. Nemusí to byť nič, ale môže to byť rakovina,“ uzavrela.