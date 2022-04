Chlapec sa narodil s dvoma penismi: Lekári museli jeden z nich odrezať! Tipnete si, ktorý?

Chlapec z Brazílie je jedným z milióna, ktorí sa narodili s dvoma penismi. Lekári museli jeden odstrániť a rozhodli sa vziať ten väčší.

Ako píšu noviny New York Post, lekári v Sao Paule uviedli, že v lekárskej literatúre bolo doteraz zaznamenaných iba 100 mužov s ochorením nazývaným difalia. „Chlapec mal úplnú difaliu, na rozdiel od toho, že by mal len pahýľ. Nemenovaný pacient mal v čase operácie dva roky,“ opísali v časopise Journal of Pediatric Urology chlapcovu diagnózu.

Keďže ľavý penis bol väčší, tím lekárov plánoval zachrániť tento a zbaviť sa menšieho pravého. Oba penisy, hoci sa líšili veľkosťou, boli viditeľne podobné a funkčné. Vyšetrenia však ukázali, že každý penis má iba jedno z dvoch kavernóznych telies – hubovité stĺpce tkaniva, ktoré sa napĺňajú krvou a spôsobujú stvrdnutie penisu. Zdravotníci tiež zistili, že chlapec môže močiť iba z menšieho penisu, čo potvrdila aj jeho matka.

„Močová trubica väčšieho penisu bola príliš úzka na to, aby ňou prechádzal moč,“ informoval MailOnline. Preto padlo rozhodnutie o „funkčnosti a nie o veľkosti“ – to znamená, že museli odrezať ten väčší. Nie je jasné, do akej miery bude chlapec v budúcnosti schopný dosiahnuť erekciu, keďže v zostávajúcom penise má iba jednu erekčnú komoru.