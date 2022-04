Rus sa prechádzal po nákupnom centre, zastavila ho polícia: Neuveriteľné, za čo vyfasoval pokutu

O kurióznom prípade ešte zo začiatku marca informoval Moskovanov advokát Iľja Utkin.

Policajti tvrdia, že zadržaný vykrikoval heslá, ale on sám hovorí, že šiel nakupovať do obchodného domu CUM, kde ho zadržali, poznamenala stanica BBC na svojom ruskojazyčnom webe.

In the center of #Moscow, a 40-year-old man in blue and yellow sneakers was detained on charges of participating in an unsanctioned rally. As his lawyer told The Insider, the police considered them "a means of agitation." pic.twitter.com/eLe4bT17Ca