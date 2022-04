Zelenskyj má toho dosť: So všetkými Rusmi sa bude zaobchádzať zle, Rusko to dosiahlo!

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v súčasnej situácii vylúčil návštevu Moskvy na priame rokovania s ruskými predstaviteľmi. TASR prevzala správu z agentúry Reuters, ktorá citovala zo Zelenského rozhovoru pre nezávislé ruské médium Mediazona.

"V mene svojej krajiny by som bol pripravený navštíviť akékoľvek miesto na tejto planéte. Ale určite nie teraz a určite nie Moskvu. To jednoducho neprichádza do úvahy," povedal Zelenskyj. "Napriek tomu za iných okolností a s iným vedením v Moskve by bolo možné čokoľvek," dodal.

Ukrajinský prezident v rozhovore povedal, že ruské politické vedenie urobilo "katastrofálnu chybu", keď vtrhlo do jeho krajiny, pretože prenieslo zodpovednosť za svoje činy aj na ruský ľud. "Odteraz sa už veľa krajín nebude zaoberať otázkou, či je niekto dobrý alebo zlý Rus. So všetkými Rusmi sa bude zaobchádzať zle. Rusko to dosiahlo. V konečnom dôsledku to nie je moja vec, ale malo by to vystrašiť ruský ľud," uviedol Zelenskyj.

Podľa ukrajinského prezidenta sa len veľmi málo Rusov postavilo verejne proti ruskej agresii na Ukrajine. "V súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že by ruský ľud niečo urobil. Existuje len niekoľko ruských občanov, ktorí sú jednoznačne proti vojne," pokračoval Zelenskyj.