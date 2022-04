Masívny požiar v ruskom vojenskom výskumnom ústave: Ničivé plamene brali majetok i životy

Podľa spravodajského webu azerbaycan24.com, citujúceho zdroje ruského ministerstva pre mimoriadne situácie, medzičasom stúpol počet obetí na päť.

Požiar vypukol v jednej z kancelárií štvorposchodovej budovy Ústredného výskumného ústavu ruských vzdušných a kozmických síl a rozšíril sa na ploche 1500 metrov štvorcových. Podľa ministerstva pre mimoriadne situácie ho mohla spôsobiť chybná elektroinštalácia.

Russia: 12 people wounded as result of fire at military Air-Space Defense research institute in Tver https://t.co/GSOvFKzttA pic.twitter.com/IOx2DviJec