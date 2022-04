O krok bližšie k EÚ, Zelenskyj už vrátil Bruselu dotazník ku kandidatúre: Ukrajine sa podaril rekord

Ukrajina v rekordnom čase vyplnila dotazník, ktorý by sa mal stať východiskovým bodom pre rozhodovanie Európskej únie o členstve Kyjeva v eurobloku.

V rozhovore pre TASR to uviedla zástupkyňa generálneho riaditeľa Európskej komisie pre susedskú politiku a rokovania o rozšírení (DG NEAR) a od marca 2020 aj výkonná riaditeľka Podpornej skupiny pre Ukrajinu Katarína Mathernová.

Mathernová podľa svojich slov neočakávala, že jej úrad v Bruseli sa raz zmení na "hlavný stan" komunikácie s Ukrajinou - k čomu došlo najmä po spustení ruskej invázie.

S odkazom na dotazník, ktorý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už vrátil späť do Bruselu, upozornila, že aj napriek hrozným vojnovým udalostiam a zabíjaniu civilistov bola ukrajinská vláda veľmi zorganizovaná a disciplinovaná. V priebehu jedného týždňa dokázala "veľmi obsažne" vyplniť dotazník obsahujúci od 350 do 400 otázok a potvrdiť svoj záujem o členstvo v EÚ. "Toto bol zrejme rekord. Nikto ešte nikdy tento dotazník nevyplnil za týždeň, nehovoriac o tom, že počas vojny," opísala situáciu.

Pripomenula, že ide o súčasť prístupového procesu, ktorým prešlo aj Slovensko a iné členské krajiny. "Dotazník, ktorý predsedníčka Európskej komisie Ursula Von der Leyenová osobne odovzdala v Kyjeve, bola len tá prvá časť - otázky politického a ekonomického charakteru. Na vstup do EÚ je potrebné splniť takzvané Kodaňské kritériá, ktoré sa zaoberajú otázkou politickej a demokratickej spôsobilosti krajiny a spôsobilosti jej ekonomiky byť súčasťou voľného trhu EÚ," vysvetlila.

Mathernová zároveň upozornila, že minulý týždeň bola na Ukrajinu zaslaná druhá časť dotazníka, ktorá sa už viac venuje technickým normám, smerniciam a zákonom EÚ. To je dôležité na to, aby Ukrajinci mohli odpovedať do akej miery je ich vnútroštátna legislatíva kompatibilná s tzv. "acquis communautaire" - čiže právnym poriadkom Únie. "Chcem povedať, že už počas posledných siedmich rokov Ukrajina pracovala na aproximácii svojej legislatívy s právom EÚ," uviedla Mathernová. To podľa nej znamená, že Ukrajinci budú vedieť vyplniť mnoho vecí aj v druhej časti dotazníka.

"Ale na to prvé hodnotenie, ktoré Európska komisia vydá, či udeliť alebo neudeliť Ukrajine štatút kandidátskej krajiny, postačí už prvá časť dotazníka," zdôraznila. V rukách eurokomisie je podľa Mathernovej vykonať odborné ohodnotenie vyplneného dotazníka a ak bude toto ohodnotenie pozitívne, "loptička sa dostane na dvorec" členských krajín Únie.

Pripomenula, že o tom, či štatút kandidátskej krajiny udeliť alebo nie, rozhodujú členské krajiny. "Hovorí sa, že rozhodnutie by mohlo padnúť na júnovom summite EÚ v Bruseli," uviedla. Summit je naplánovaný v dňoch 23. a 24. júna.

Mathernová ako najvyššie postavená Slovenka v štruktúrach Európskej komisie sa netají obavami, že sa v tomto smere uskutočnia "politické boje". Pripomenula, že niektoré členské krajiny majú menší záujem na rozširovaní Únie a postoje niektorých štátov EÚ voči Ukrajine sú odvodené aj od ich väzieb na Rusko. "Očakávam, že to budú zložité rokovania. Na pleciach Európskej komisie je tá profesijná časť, vydanie návrhu. Máme jednoznačný mandát od Von der Leyenovej, že to hodnotenie musí byť hotové čo najskôr," odkázala Mathernová.