Macron verzus Le Penová: Prieskum ukázal, kto bol v predvolebnej debate presvedčivejší

Úradujúci francúzsky prezident Emmanuel Macron bol počas stredajšej predvolebnej televíznej debaty presvedčivejší než jeho súperka – krajne pravicová prezidentská kandidátka Marine Le Penová.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý pred nedeľňajším druhým kolom prezidentských volieb dala vypracovať francúzska spravodajská televízia BFM TV. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Prieskum, ktorý vypracovala agentúra Elabe pre BFM TV, ukazuje, že 59 percent opýtaných divákov televíznej diskusie považuje Macrona za viac presvedčivého než Le Penovú.

V roku 2017, keď sa Macron a Le Penová taktiež proti sebe postavili v debate pred druhým kolom prezidentských volieb, z obdobného prieskumy vyplývalo, že Macrona považovalo za presvedčivejšieho približne 63 percent divákov, pripomína Reuters.

V stredajšej predvolebnej debate, ktorú sledovalo vyše 15 miliónov divákov, rezonovala téma inflácie, Európskej únie, ale aj klimatickej krízy. Takmer trojhodinová diskusia na kanáli TF1 bola jedinou debatou, v ktorej sa počas tohtoročnej predvolebnej kampane Macron a Le Penová stretli.

Druhé kolo prezidentský volieb sa vo Francúzsku uskutoční v nedeľu 24. apríla. Podľa predvolebných prieskumov by ho mohol vyhrať Macron so ziskom 55,5 percenta hlasov. V roku 2017 porazil Macron v druhom kole prezidentských volieb Le Penovú, keď získal 66,1 percenta hlasov. Tohtoročný súboj by sa mal podľa očakávaní skončiť s oveľa tesnejším výsledkom, píše Reuters.