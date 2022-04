Tak tomuto sa hovorí prekvapenie: Nevedela, že je tehotná, dokým neporodila! Aha, aké mala bruško

Ľudia majú vo väčšine prípadov radi prekvapenia, no až takéto mladá žena určite nečakala.

Je prirodzené, že keď žena otehotnie, priberie na váhe, má zvláštne chute a vo všeobecnosti má pocit, že niečo nie je v poriadku. Ale pre jednu mladú ženu to tak nebolo, píše portál The Sun.



25-ročná Jordan zverejnila video, v ktorom tvrdí, že nevedela, že je tehotná, dokým neporodila svoju dcéru. Video začína klipom jej roztomilej dcérky so správou: "Ako si bola tehotná a nevieš to až do dňa, keď sa narodila."

Dokonca aj naďalej nosí crop topy (tričká nad pupok) a až do konca tehotenstva hrdo ukazovala svoje pekné brucho.V nasledujúcich videách Jordan vysvetlila, že počas tehotenstva pribrala len 13 kíl a jej menštruácia zostala normálna.

Jordan ale nie je jedinou mladou ženou, ktorá si prešla niečím takým.Iná žena mala pocit, že má ťažkosti s bruchom, no v skutočnosti mala pôrodné bolesti a neuvedomila si, že je tehotná, dokým svojho syna neporodila na podlahu vo svojej kúpeľni.