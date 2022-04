Prežila hrôzy holokaustu: Vanda († 91) zomrela premrznutá v Rusmi obliehanom Mariupole

Vanda Objedková v poslednej etape života trpela zimou a nedostatkom vody. "Keď mala desať rokov, Vanda prežila Nemcov vďaka tomu, že sa schovávala v pivnici v Mariupole. O 81 rokov neskôr zomrela v pivnici v tom istom meste ako obeť odpornej vojny, keď sa skrývala pred Rusmi," uviedlo na twitteri múzeum v bývalom nacistickom vyhladzovacom tábore v Osvienčime.

At 10 years old, Vanda Semyonovna Obiedkova survived the Germans by hiding in a basement in Mariupol.

81 years later, she died in a basement in the same city as a victim of the horrific war hiding from the Russians. pic.twitter.com/UTc52AjwHc