Hrozivé svedectvo: Do Ruska bolo bez súhlasu deportovaných pol milióna Ukrajincov

Už pol milióna Ukrajincov bolo bez ich súhlasu deportovaných do Ruska. Uviedol to v stredu šéf humanitárneho výboru ukrajinského parlamentu Mykyta Poturajev vo videopríhovore k poslancom Európskeho parlamentu. Informovala o tom agentúra Reuters s poznámkou, že tento údaj nedokáže nezávisle overiť.

Podľa Poturajeva neexistuje "žiadna možnosť" ako s týmito ľuďmi nadviazať kontakt. Červený kríž však vyzval, aby sa o to pokúsil.

Poturajev vyjadril obavu o osud Ukrajincov poslaných do Ruska. "Vieme o takzvaných filtračných táboroch pre ukrajinských občanov. To je jeden z možných smerov, kam by mohol Červený kríž upriamiť svoju pozornosť, aby sa aspoň našli títo deportovaní ľudia a pochopili sme, čo sa s nimi deje na území Ruskej federácie," povedal eurposlancom.

Alexandra Boivinová z Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) v reakcii uviedla, že MVČK diskutuje s ruskými úradmi o možnostiach pomoci týmto ľuďom. "Na otázku, či môžeme potvrdiť, že ľudia boli (z Ukrajiny) násilne vysídlení, v tejto chvíli nemôžem odpovedať," uviedla. Dodala, že táto vec jednoznačne predstavuje problém. Rusko sa k Poturajevovým obvineniam bezprostredne nevyjadrilo.

V súlade so Ženevskými konvenciami z roku 1949, ktoré definujú medzinárodné právne normy týkajúce sa humanitárneho správania počas konfliktu, sú zakázané masové presuny civilistov na územie okupačného štátu, pričom takéto konanie sa považuje za vojnový zločin, pripomína Reuters.