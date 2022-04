Londýnsky súd vydal oficiálny príkaz na vydanie Assangea do USA: Jeho osud má v rukách britská ministerka

Londýnsky súd v stredu vydal oficiálny príkaz na vydanie zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea do USA, kde čelí trestnému stíhaniu za zverejnenie tajných dokumentov o vojnách v Afganistane a Iraku.

Záverečné rozhodnutie teraz musí prijať britská ministerka vnútra Priti Patelová. TASR správu prevzala z agentúry AFP. Assange má 14 dní na to, aby sa odvolal voči každému rozhodnutiu v spojitosti so svojím vydaním, píše AFP. Jeho právnici vyhlásili, že sa obrátia na Patelovú a plánujú podať aj ďalšie odvolania. Britský najvyšší súd v marci tohto roka Assangeovi nepovolil podať odvolanie voči svojmu vydaniu do USA. Tam mu v prípade usvedčenia hrozí doživotný trest odňatia slobody, píše AFP.

Assange sa nachádza vo väznici Belmarsh v Londýne od roku 2019, keď ho zatkli po takmer siedmich rokoch strávených na veľvyslanectve Ekvádora, kde mu poskytli azylovú ochranu. Spojené štáty žiadajú o jeho vydanie v súvislosti s obvineniami zo sprisahania, nelegálneho preniknutia do vládnych počítačov a porušenia zákona o špionáži v súvislosti so zverejnením tajných dokumentov. Na webovej stránke WikiLeaks sa tieto materiály objavili v rokoch 2010–2011. Assange všetky previnenia odmieta.