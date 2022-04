ONLINE Vojna na Ukrajine: Námorné sily v Mariupoli volajú o pomoc, smutný nález v zoo v Charkove!

9:53 Ukrajina sa v stredu dohodla s ruskými silami na otvorení humanitárneho koridoru určeného na bezpečný odsun civilistov zo zdevastovaného prístavného mesta Mariupol. Oznámila to ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

9:50 Dvoch zamestnancov zoologickej záhrady v ukrajinskom Charkove, ktorí minulý mesiac napriek ťažkému ostreľovaniu ruskými silami zostali v meste, aby sa postarali o zvieratá, našli mŕtvych. V utorok v oznámení to napísala zoo, na ktorú sa odvolala americká televízia CNN.

9:34 Viac ako 2,86 milióna ľudí prišlo na územie Poľska z Ukrajiny od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Oznámila to v stredu na sociálnej sieti poľská pohraničná stráž (SG).

9:33 Predseda Európskej rady Charles Michel v stredu pricestoval do Kyjeva na vopred neohlásenú návštevu Ukrajiny. Informovala o tom agentúra Reuters.

"Dnes v Kyjeve. V srdci slobodnej a demokratickej Európy," napísal Michel na sociálnej sieti Twitter. K príspevku pripojil fotografiu z vlakovej stanice v Kyjeve. Jeho presný program nebol bezprostredne známy, predpokladá sa však, že sa v hlavnom meste Ukrajiny stretne s najvyššími predstaviteľmi štátu.

9:14 Výrobné ceny v Nemecku sa v marci medziročne zvýšili o rekordných 30,9 percenta. V dnešnej správe to oznámil spolkový štatistický úrad. Upozornil zároveň, že marcové dáta už odrážajú prvé dopady vojny na Ukrajine. Za rastom výrobných cien stáli predovšetkým ceny energií, ktoré sa medziročne zvýšili o 83,8 percenta.

8:30 Nórska vláda darovala Ukrajine 100 kusov rakiet typu Mistral. V stredu to oznámilo nórske ministerstvo obrany. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.

7:59 Ruské jednotky ostreľovali mestá Novodruževsk a Gornyj, povedal šéf luhanskej regionálnej vojenskej správy Sergij Haidai. Po polnoci armáda spustila paľbu na obytné domy aj na plynovod, v meste sú aktuálne bez plynu. Informoval o tom portál Nexta na Twitteri.

#Russian troops shelled the towns of #Novodruzhevsk and #Gorny, says the head of the #Luhansk regional military administration Sergiy Haidai.



After midnight, the military opened fire on residential houses as well as on the gas pipeline. Now there is no gas in the city. pic.twitter.com/pyDbC2NCqp