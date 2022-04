Priznanie, ktoré pobúrilo internet: Mladá matka prezradila, čo robí dcérke každý večer

Po zverejnení jediného videa sa na ňu zosypala spŕška kritiky.

Ako informuje portál The Sun, mladá mamička na sociálnej sieti TikTok zdieľala video, na ktorom neustále prechádza prstom po koreni nosa svojej dcéry. Odôvodnila to tým, že to robí v nádeji, že zabráni tomu, aby v budúcnosti musela ísť na plastickú operáciu. Verí totiž, že takýto každovečerný rituál pomôže jej dcérke zachovať takzvaný gombíkový tvar nosa.

Existuje množstvo domnienok, že masáž nosa dieťaťa môže pomôcť zmeniť jeho tvar, ale skutočný vedecký dôkaz, ktorý by túto teóriu podporoval, neexistuje. „Šúcham jej nos, aby nepotrebovala plastiku nosa, keď bude staršia a navždy bude mať gombíkový nos,“ pripísala ako vysvetlenie k videu.

Väčšine používateľom sa to aj napriek tomu nezdalo a rozhorčenie si vybili priamo v komentároch.napísal jeden z používateľov. „Tomuto dieťaťu budú chýbať nejaké sociálne zručnosti. Ľudia, ktorí sa takto správajú k svojim deťom, chcú predmet, nie osobu,“ stálo v ďalšom z mnohých pobúrených komentárov.