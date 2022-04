Zažila si horor, pred ktorým varuje ostatných: Pre toto sa oplatí nešetriť na zuboch!

Chcela ušetriť, no namiesto toho ju to stálo nielen veľa peňazí, ale najmä bolesti a utrpenia.

Ako informuje portál The Mirror, zdravotná asistentka menom Lisa Martin sa rozhodla vycestovať do Turecka s jasným cieľom. Nešla tam za oddychom, ako väčšina turistov, ale pre návštevu zubného lekára. 48-ročná žena cestovala z Írska až do Turecka len preto, aby ušetrila nemalé množstvo peňazí, keďže v okolitých krajinách sú takéto zubné zákroky oveľa drahšie. Lisa si totiž dala spraviť na zuboch keramické korunky, ktoré ju stáli dokopy 1 248 libier (1 500 eur).

Prvé dni po nasadení sa zdalo byť všetko v poriadku, ale v priebehu ďalších týždňov zbadala na jednej z koruniek malú nenápadnú, no o to podstatnejšiu prasklinu. Po čase sa preto opäť vrátila do Turecka na druhú procedúru, pričom obe sady koruniek nahradila úplne novými a minula na ne ďalších 2 913 libier (3 500 eur). Vtedy však ešte nevedela, že celý horor so zubami sa pre ňu práve len začínal. Po návrate domov sa u Lisy začal objavovať absces, ktorý postupne infikoval celú jednu stranu jej tváre.

Miestny zubár jej povedal, že bude potrebovať každého pol roka prehliadku a niekoľko ošetrení, ktoré ju budú stáť tisíce. Keďže Lisa nemohla zakrátko poriadne ani jesť a žila v neustálych bolestiach, výrazne schudla. „Spravila som hlúpe rozhodnutie na základe ceny, a to ma teraz ovplyvní po zvyšok môjho života,“ priznala bez okolkov. „Prídem o zuby a skončím so zubnými protézami – ide iba o to, kedy ich stratím,“ uviedla.

Lisa sa o celý príbeh podelila so sledovateľmi na sociálnej sieti TikTok, kde vysvetľuje ľuďom celý jej problém a varuje ich, aby nezrealizovali podobný nápad. „Keď idete do zahraničia, aby ste si dali spraviť zuby, nie je v najlepšom záujme zubárov, aby vám povedali, s akými problémami sa môžete stretnúť,“ upozornila ostatných používateľov.