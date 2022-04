Prijali historicky dôležité rozhodnutie: Táto krajina zastavuje dovoz ruského plynu

Lotyšsko sa chce najneskôr začiatkom budúceho roka zbaviť závislosti od ruského plynu.

TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Lotyšská vláda v utorok rozhodla, že do 1. januára 2023 zastaví import plynu z Ruska, uviedol po zasadnutí kabinetu minister hospodárstva Janis Vitenbergs. Vitenbergs označil rozhodnutie za historicky dôležité pre posilnenie energetickej bezpečnosti a nezávislosti Lotyšska. Zodpovedajúcu zmenu zákona ešte musí schváliť parlament.

Vláda z dôvodu zabezpečenia dodávok rozhodla o vybudovaní strategických rezerv skvapalneného plynu v podzemnom zásobníku v Inčukalns. Plyn by mal do zásobníka smerovať cez terminál v susednej Litve. Okrem toho chce Riga rokovať s Estónskom a Fínskom o potenciálnych dodávkach cez terminál, ktorý spoločne plánujú tieto krajiny vybudovať. Lotyšsko okrem toho plánuje výstavbu vlastného terminálu na skvapalnený plyn. Podľa Vitenbergsa by mohol byť hotový koncom roka 2023 alebo začiatkom roka 2024.