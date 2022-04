Po fiasku s Kyjevom chce Putin dobyť aspoň východ Ukrajiny: Čo rozhodne bitku o Donbas?

Invázia u našich susedov sa preklopila do ďalšej fázy. V noci z pondelka na utorok to oznámilo ukrajinské vedenie na čele s prezidentom Volodymyrom Zelenským (44) a o pár hodín to potvrdili aj Rusi.

Rusko potvrdilo úmrtie svojho generála na Ukrajine: Je už ôsmy v poradí Po tom, čo Putinovi vojaci neuspeli s útokmi na Kyjev či sever Ukrajiny, sa podľa očakávaní sústredia na východ a juhovýchod, kde sa im najviac darilo. Plánom je podmaniť si Doneckú a Luhanskú oblasť, ktoré ruský prezident na začiatku vojny uznal za samostatné separatistické republiky. Fotogaléria 5 fotiek v galérii Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov oznámil, že Moskva začala novú fázu „špeciálnej vojenskej operácie“. V rozhovore s indickou televíznou stanicou uviedol, že cieľom je kompletné „oslobodenie“ samozvaných útvarov Doneckej ľudovej a Luhanskej ľudovej republiky. „Začína sa ďalšia fáza tejto operácie na východe Ukrajiny a som si istý, že to bude pre túto celú špeciálnu operáciu významná chvíľa,“ povedal Lavrov. K novinkám sa prvýkrát po troch týždňoch vyjadril ruský minister obrany Sergej Šojgu, podľa ktorého Rusko „konzistentne napĺňa plán oslobodenia povstaleckých republík“. Šojgu sa v poslednej dobe neukázal na verejnosti a udalosti v krajine komentuje len sporadicky. Podobnú odmlku mal minister obrany aj v marci, keď médiá špekulovali o jeho zdravotnom stave. Ukrajinci sa na útok na Donbas pripravovali niekoľko týždňov. V oblasti už roky pôsobí špička ich armády, ktorá tam bránila postupu proruských separatistov po anexii Krymu v roku 2014 a obsadení častí územia. „Môžeme povedať, že ruské sily započali bitku o Donbas, na ktorú sa dlho pripravovali,“ povedal Zelenskyj s tým, že na túto ofenzívu sa sústredí významná časť celej ruskej armády. „Je jedno, koľko ruských vojakov sem privedú, my budeme bojovať. Budeme sa brániť. Budeme v tom každý deň pokračovať,“ dodal prezident. „Dôverujte našej armáde, je veľmi silná,“ povedal šéf prezidentskej kancelárie. Otvoriť galériu V Donecku krátko pred vypuknutím bojov evakuovali nevládnych ľudí. Zdroj: jar Zmena taktiky Nový ruský útok na Donbas nie je prekvapivý. Analytici, Ukrajinci aj západné tajné služby pred ním varovali od konca marca. Experti zmenu taktiky pripisujú pragmatickému riešeniu, keďže Putin sa k presťahovaniu armády odhodlal po tom, čo jeho dezorganizovaní vojaci nedokázali v prvom pláne ovládnuť Kyjev ani iné významné mesto okrem Chersonu, ktorý dobyli ešte na začiatku invázie. Po tom, čo v noci vypukla nová fáza bojov, sa ruským jednotkám podarilo dobyť mesto Kreminna v Luhanskej oblasti. Ruská armáda podľa oblastného gubernátora Serhija Hajdara útočí zo všetkých strán. „Kreminna je pod kontrolou ohýzd. Vstúpili do mesta,“ uviedol Hajdar. Za ohyzdy ukrajinskí predstavitelia považujú Rusov. „Naši obrancovia sa stiahli. Zakopali sa na nových pozíciách a pokračujú v boji s ruskou armádou,“ dodal. Mesto leží zhruba 100 km juhovýchodne od Charkova a žilo v ňom vyše 18-tisíc ľudí. „Spočítať mŕtvych civilistov je nemožné. Máme oficiálnu štatistiku - 200 mŕtvych - ale v skutočnosti je ich omnoho viac,“ dodal Hajdar. Ukrajinská armáda počas noci na východe krajiny odrazila sedem nepriateľských útokov a zničila pri tom niekoľko desiatok kusov ruskej techniky. Uviedol to ukrajinský generálny štáb. Podľa šéfa ukrajinskej bezpečnostnej rady Oleksija Danilova sa ruským jednotkám podarilo preraziť obranu len na dvoch miestach. Ruská ofenzíva napreduje podľa Zelenského poradcu veľmi obozretne. Olexij Arestovyč si napriek tomu myslí, že nebude úspešná, pretože Rusku chýba sila na prelomenie ukrajinskej obrany. „Ich ofenzíva neuspeje, to vám garantujem na 99 percent, nemajú dostatok sily,“ povedal Arestovyč. Ukrajinci mali na odplatu zaútočiť v prihraničnej Belgorodskej oblasti, ktorá leží v Rusku. Podľa miestneho gubernátora poničili dedinu Golovčino. Útok na posledných obrancov Mariupoľa V hľadáčiku Rusov je v súčasnosti aj prístavné mesto Mariupoľ, kde pred vojnou žilo 400 000 ľudí. Jeho infraštruktúra je úplne zničená, zabité v ňom boli tisíce civilistov a posledné zvyšky ukrajinskej armády sa bránia len na niektorých územiach. Zelenskyj im nedávno odkázal, že spravili viac, ako mohli, a pochopí, ak budú chcieť z obliehaného mesta odísť. Ukrajinskí vojaci tam však zostali a boje v utorok prebiehali najmä v oceliarni Azovstal. Pôsobí tam 36. brigáda námornej pechoty a pluku Azov. Rozľahlý hutnícky komplex predstavuje poslednú významnú oblasť ukrajinského odporu v meste. Skrýva sa v ňom aj mnoho civilistov. Rusi vyzvali ukrajinských obrancov, aby zložili zbrane. „Útočné skupiny, ktoré boli vybrané špeciálne pre útok na tento objekt, už čiastočne začali prácu,“ vyhlásil podľa BBC v ruskej televízii Rossija 24 Eduard Basurin, zástupca proruských separatistov v Donecku. Dodal, že útočiacim jednotkám pomáha ruské letectvo a delostrelectvo. Otvoriť galériu Ruskí vojaci spustili útok na Donbas v noci z pondelka na utorok. Zdroj: tasr pokračovanie ‹ 1 2 ›