Tri správy o Ukrajine: Google zverejnil zábery tajných zariadení v Rusku, Slováci posielajú kriminalistických technikov

Prinášame vám najdôležitejšie informácie o Ukrajine za posledných 24 hodín.

Plyn chce odstaviť aj Paríž

Francúzsky minister hospodárstva Bruno Le Maire chce presadiť, aby Európa zastavila dovoz ruského plynu. „Vláda prezidenta Emmanuela Macrona okrem už zavedeného zastavenia importu uhlia vždy požadovala aj embargo na ropu,“ uviedol Le Maire v utorok v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Europe 1.

„Bez zdržanlivého postoja niektorých krajín by embargo na ruskú ropu už dávno platilo,“ povedal Le Maire bez toho, aby menoval, ktoré krajiny myslel. „Ešte musíme presvedčiť našich európskych partnerov.“ Nemecko, ale aj ďalšie krajiny EÚ ako Slovensko sa obávajú, že by to spôsobilo rozsiahle ekonomické škody, keďže sú od ruského plynu závislé a alternatívy nie je možné rýchlo vybudovať.



Zo Slovenska pôjdu na Ukrajinu kriminalistickí technici

Už dlhšie je známe, že zo Slovenska pôjde na Ukrajinu špeciálny tím, ktorý bude našim susedom pomáhať analyzovať masakre Rusov. Podľa TV Markízy bude zložený zo štyroch kriminalistických technikov a rovnakého počtu súdnych lekárov. Dokumentovať budú vojnové zločiny v krajine.

„Záujem o túto zahraničnú cestu bol naozaj vysoký. Za necelé dve hodiny sa nám prihlásilo takmer 60 policajtov, ktorí boli ochotní ísť,“ uviedol Branko Kiss, 1. viceprezident Policajného zboru. „Prítomnosť kriminalistických technikov je na Ukrajine veľmi významná. Dokumentujú totiž miesto činu, zaisťujú stopy rôzneho druhu a následne ich posúvajú na podrobnú expertízu,“ uviedol. Za hranice vycestujú tento týždeň a spolupracovať budú s Ukrajincami.



Google zverejnil zábery tajných zariadení v Rusku

V službe Google Maps sprístupnili verejnosti satelitné snímky vojenských a strategických zariadení v Rusku. Teraz je tak možné vo vysokom rozlíšení vidieť rôzne odpaľovacie zariadenia medzikontinentálnych balistických rakiet, veliteľské stanovištia alebo tajné strelnice so všetkými detailmi. Snímky z družice boli k dispozícii aj predtým, ale v zhoršenej kvalite, detaily strategických bodov nebolo možné rozoznať.

Ľudia si na mapách môžu detailne prehliadnuť napríklad jedinú ruskú lietad lovú loď Admirál Kuznecov alebo sklad jadrovej munície v Murmansku. Armády majú podobné snímky k dispozícii už dlhší čas, verejnosť to však vidí prvýkrát. Väčšina armád môže požiadať, aby boli satelitné snímky citlivých oblastí odstránené.