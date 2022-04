Zistila to až po piatich mesiacoch: Odhalenie, ktoré budúca mamička takmer nepredýchala!

S manželom sa tešili na príchod dcérky, no nakoniec bolo všetko úplne inak.

Ako píše portál The Sun, žena menom Taelor sa aj spolu s milovaným manželom tešila na príchod ich prvého spoločného potomka. Aj napriek tomu, že mnohé mamičky sa rozhodnú na odhalenie pohlavia ich dieťatka počkať až do samotného pôrodu, tento pár z USA chcel túto informáciu vedieť čím skôr. V 18. týždni šla Taelor na jeden z ďalších ultrazvukov, kde jej lekárka sebavedomo povedala, že čaká dievčatko.

„Chcela som úplné odhalenie pohlavia... Začali sme zariaďovať spoločne jej izbu, zohnali sme pre ňu všetko toto oblečenie, naplnili sme šatník, už som sa zbavila niekoľkých vriec oblečenia,“ uviedla. Na ďalšej prehliadke v 21. týždni sa mladej mamičke na ultrazvuku niečo nezdalo, no doktorka ju v tom momente ihneď upokojila slovami: „Och, dobre, tu je jej pupočná šnúra... Nemajte strach, je to len jej pupočná šnúra medzi nohami, nebojte, je to stále dievča!“ Žena po 10-tich rokoch bez váhania opustila manžela: Dôvod, pre ktorý vám jej príde ľúto

„Vybrali sme jej meno a všetko, ale niečo ohľadom toho sa mi nezdalo v poriadku, ale nie som lekárka, takže som musela veriť tomu, čo povedali,“ priznala svoju pochybnosť mamička. Na kontrole v 22. týždni tehotenstva vyzeralo všetko tak, ako má byť, až na malú drobnosť. Keď sa jej lekárka spýtala, či hovorila, že má ísť o dievčatko, Taelor prikývla. Hneď na to však lekárka podotkla, že nakoniec sa pravdepodobne nedočkajú pohlavia, ktoré im bolo toľkokrát potvrdené. „Dobre, ehm, vlastne to vyzerá tak, že dieťatko je chlapec – nie dievča,“ uviedla.

Taelor preto na sociálnej sieti TikTok zdieľala o krátke video, v ktorom ukazuje zábery z veľkolepej oslavy, na ktorej v rámci odhalenia pohlavia ich dieťatka vypúšťajú delá ružovej farby zároveň s informáciou: „Keď vám posledných päť mesiacov hovoria, že dieťatko je dievča...“ Následne na to sa ale vo videu objaví sken z ultrazvuku a text v znení: „Je to chlapec!“ Prekvapených rodičov však v komentároch podržali mnohé iné páry, ktoré sa podelili o vlastné podobné príbehy.