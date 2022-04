Kate počas druhej svetovej vojny sledovala pohyb lietadiel na radare: Veteránka si v 99 rokoch splnila sen o lietaní

Len pár dní pred okrúhlymi stými narodeninami si vojnová veteránka Kate Orchard (99) splnila sen o lietaní. Nerobila to pritom len sama pre seba, ale chcela vyzbierať peniaze na charitu.

Iróniou je, že Kate počas druhej svetovej vojny slúžila v britskom letectve, no do vzduchu sa nedostala. Jej práca spočívala v tom, že vyhodnocovala údaje získané z radarov ňa v operačnej miestnosti ich v reálnom čase zobrazovala na mape. Velenie tak vedelo o pohyboch nepriateľských lietadiel a mohlo ľahšie riadiť operácie vlastných strojov. Dotiahla to do hodnosti seržantky a dostala dve medaily.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Až 77 rokov po skončení vojny si Kate splnila sen. Na vojenskej základni Culdrose ju posadili do vetroňa, ktorý vytiahli do vzduchu a nasledoval desaťminútový kĺzavý let naspäť na zem. Veteránka ukázala, že nie je až taká krehká, ako by sa na prvý pohľad zdalo, a zážitok si viditeľne užívala.