Umelkyňa to schytala za zdanlivo roztomilé tetovanie: Pripomína to aj vám?!

Umelkyňa menom Jordan si nechala vytetovať zdanlivo roztomilý kvet. O to väčšie prekvapenie pre ňu bolo, keď uvidela výsledok.

Dizajnérka a ilustrátorka, ktorá pochádza z amerického Colorada, ale žije v Seattli, sa podelila o svoj „fail“ na sociálnej sieti TikTok a rýchlo upútala pozornosť tisícov ľudí. Ako informuje The Sun,„Ok, poďme sa k tomu vyjadriť.Viem, vedela som, že je čas to napraviť, ale najprv si to naposledy oceňme v celej svojej kráse," začala Jordan vysvetľovať vo videu s tým, že nešťastnú kérku vlastnoručne opraví.

Na nasledujúcich záberoch vidno, že dievčina pridala do stredu kvetu niekoľko ďalších tvarov, aby sa tetovanie skutočne podobalo maku. Ani táto skutočnosť však neobmäkčila niektorých komentujúcich, podľa ktorých Jordan tetovanie len zhoršila. "Teraz má hemoroidy," poznamenal jeden z nich a ďalší napísal: "Teraz to vyzerá ako mliečne žľazy."