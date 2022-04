Právnička odhalila tajomstvá neúspešného manželstva: Pozor, tieto profesie robia z mužov manipulátorov!

Existuje veľa dôvodov, prečo sa páry rozchádzajú. Povolanie manžela s tým môže mať spoločného viac, ako si myslíte.

Rozvodová právnička sa v krátkom videu na TikToku podelila o svoje skúsenosti z praxe. Vysvetľuje, že zamestnanie muža často môže za množstvo vzniknutých hádok v manželstve. Spomenula 5 zamestnaní, ktoré dokážu poriadne zamávať so vzťahom. "Ak ste vydaté za niekoho v jednej z týchto profesií, neznamená to, že váš vzťah je odsúdený na neúspech. No všimla som si, že ľudia zamestnaní v týchto profesiách sú často viac nacistickí a manipulatívni," vysvetľuje právnička.

Podľa tejto ženy ide o hasičov, policajtov, vojakov, chirurgov a pilotov. Hoci sa môže zdať, že ide o veľmi odlišné pracovné úlohy, právnička tvrdí, že majú niečo spoločné. Muži v týchto pracovných rolách sú zvyknutí na určitú autoritu. "Sú to bohovia vo svojich profesiách," povedala.

„Všetci k nim vzhliadajú, oni sú tí vo velení, všetci sa k nim správajú s rešpektom.

„Potom prídu domov a niekto od nich žiada, aby vyniesli smeti,“ dodala. To sa týmto mužom podľa nej nepáči. Väčšina ľudí s jej názorom súhlasila. "Máte pravdu, pozor na mužov v uniformách," píše jedna z diváčok videa. "Som tiež rozvodová právnička a na 100 súhlasím," píše ďalšia.