Predčasne narodené dieťatko lekári odsúdili na smrť: Z trápenia, ktoré bábätko zažíva, vám pukne srdce

Kenidee Brownbill bola len v 23. týždni tehotenstva, keď porodila Masona. To je vek, v ktorom dieťa nie je schopné prežiť. Mason je však malý bojovník a dokázal sa zotaviť zo vzácnej infekcie. Jeho drobné telíčko však muselo prejsť piatimi život zachraňujúcich operáciami, prežil krvácanie do mozgu a museli mu amputovať ľavú nôžku.

Mamička Kenidee zistila, že so svojim partnerom Michaelom čaká dieťatko ešte v apríli v roku 2021. Na príchod potomka sa veľmi tešili: "Moje tehotenstvo bolo celkom v poriadku.tak som zavolala lekárovi a ten mi povedal, že to znie ako bolesť panvového pletenca," opisuje Kenidee. Mladá mamička tvrdí, že bolesti boli čím ďalej viac intenzívnejšie.

Aj preto sa rozhodla ísť do nemocnice. "V nemocnici som začala krvácať. Jeden z lekárov ma vyšetril a povedal mi, že v tú noc budem rodiť," opisuje nervýdrásajúcu situáciu. A tak aj bolo. Ako píše portál The Sun, Kenidee sa v ten deň stala mamičkou. Mason sa narodil 14. augusta a vážil iba 610 g v porovnaní s typickým novorodencom s hmotnosťou 2 500 g až 4 000 g. Okamžite ho vzali do intenzívnej, nepretržitej starostlivosti špecializovaného personálu v nemocnici Johna Radcliffa v Oxforde.