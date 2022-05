Tak tomuto sa vraví prefíkanosť! Žena šla na obrovské množstvo rande: Chcela dosiahnuť jedinú vec

Jedna žena rozohnila TikTok po tom, čo prezradila, že raz šla za sebou na 16 rande. Na tom by nebolo nič zvláštne, lenže urobila tak len preto, aby sa mohla zadarmo najesť.

Ako píše portál ladbible.com, väčšina ľudí sympatizuje, keď ako študent bojujete za každý cent. Väčšinu nocí si vystačíte s instantnými rezancami či cestovinami s kečupom. Metódu TikTokerky, ako dostať nejaké jedlo, však niektorí označili za geniálnu. „Keď mi na vysokej škole došli peniaze na jedlo, prihlásila som sa na zoznamovaciu aplikáciu a 16 dní po sebe som mala 16 večerí... Musím jesť,“ povedala žena menom McCall Brock v krátkom videu.

„Všetci títo muži ma pozvali na rande,“ objasnila. Video nahromadilo viac ako 1,6 milióna videní a tisíce komentárov. „Ľudia to robia, aj keď majú peniaze na to, aby sa uživili,“ povedal jeden z komentujúcich, zatiaľ čo ďalšia dodala: „Robila som to asi 6 mesiacov. Vždy som sa uistila, že siahnem do kabelky, aby to vyzeralo, že vyťahujem peňaženku.“

Prirodzene, mnohí ľudia nie sú presvedčení, že je to férový prístup. „Nikdy som to neurobila. Mám pocit, že ich to využíva. Obzvlášť, keď sa do toho zapoja city. Na univerzite som mala dve brigády,“ napísala jedna žena. „Myslíte si, že je v poriadku, že strácate ich čas?“ spýtal sa ďalší. Iní dali radu tým, ktorí sa snažia vyžiť počas štúdia. „Nájdite si prácu v reštaurácii. Každý deň dostanete peniaze a k tomu jedlo zadarmo.“