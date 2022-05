Kto má platiť na prvom rande? Rozvodový právnik prezradil správnu odpoveď

Ľudia na celom svete sa pýtajú, kto by mal platiť za prvé rande. Rozvodový právnik tvrdí, že by to mali robiť muži. Prečo je to tak?

Ako píše portál ladbible.com, Lee vo videu na svojom TikToku vysvetlil, že nejde o samotné peniaze, ale o to, čo znamenajú. „Problém nie je v tom, koľko minieme za rande. Ide o to, že zaplatíme za niekoho, kto má na to, že zaplatíme, pocit nároku. Presne preto musíme vždy platiť. Vaše rande, nech je to ktokoľvek, môže byť osobou, ktorú si nakoniec vezmete. A verte mi, keď ako rozvodový právnik poviem, že to, koho si nakoniec vezmete, je veľmi dôležité,“ povedal.

„Povedzme, že na konci rande vytiahnete peňaženku a ponúknete sa, že zaplatíte. A vaše rande len tak sedí a očakáva, že zaplatíte, ako keby to bolo zrejmé,“ vysvetlil na situácii, ktorú mnoho z vás určite zažilo. „Práve ste sa dozvedeli, že osoba pred vami má nárok a úprimne povedané, má tú drzosť očakávať, že za ňu zaplatí takmer cudzí človek. Len si predstavte, že by sa tak niekto správal k svojej polovičke,“ dodal.

„Za nízku cenu ste zistili, že osoba pred vami nemá základnú zdvorilosť ani len na to, aby predstierala ponuku, že zaplatí. A preto by ste s ňou už nikdy viac nemali ísť na rande,“ povedal Lee. Nie je prekvapením, že jeho vyhlásenie v komentároch vyvolalo poriadnu debatu. „Súhlasím na 100 percent,“ napísal jeden, ale ďalší mu skočil do reči: „Nie, chlapi by mali zaplatiť na prvom rande. Som stará škola.“

Lee neskôr sám čítal komentáre a celú vec dovysvetlil. „Mnohým z vás uniká pointa videa – nejde o to, kto v skutočnosti zaplatí, ako skôr o rešpektovanie a ocenenie tohto gesta. Ako som povedal, o platbu nejde, muži radi zaplatia. Problémom je, keď ženy vnímajú platbu ako povinnosť, nie láskavé gesto,“ uzavrel.