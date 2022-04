Luxusné výlety balónom prinesú pohľad na zakrivenie našej planéty: Neuveríte, koľko stojí lístok

Posadiť sa do baru, vyložiť si nohy a pozerať sa, ako vychádza Slnko spoza zakrivenia Zeme.

Presne takéto luxusné výlety chce ponúkať americká spoločnosť Space Perspective.Za krátky let do výšky približne 100 km zaplatíte astronomickú sumu, pričom väčšinu času zažívate obrovské preťaženie pripútaní na sedadle. Na vrchole stúpania si užijete krátky pocit beztiažového stavu a nasleduje rovnako rýchly návrat na Zem.

No Space Perspective na to ide od základu inak. Všetko sa nesie v pomalom tempe v znamení luxusu a vychutnávania si letu. Na ten slúži obrovský stratosférický balón a žiadna raketa. Let je iba do výšky 30 km, takže k hranici vesmíru sa nepriblížite, ale pohľad na zakrivenie našej planéty je aj z tejto hladiny úžasný. Navyše, keď máte k dispozícii bar a nastaviteľné kreslo, aby ste si to čo najviac vychutnali. Výhľad vám sprostredkujú panoramatické okná, vysoké 1,5 metra.

Naspäť budete klesať rovnako pomaly približne dve hodiny. Po pristátí na vodu špeciálna loď vyzdvihne vás, kapsulu i balón. Kapsula má kapacitu osem miest a firma ju chce v budúcnosti ponúkať aj na špeciálne príležitosti - napríklad svadby. Luxusná je však aj cena - jeden lístok stojí 115 000 eur.