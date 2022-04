Žena si s manželom adoptovala chlapčeka, po rokoch prišlo šialené zistenie: Okamžitý rozvod!

Po tom, čo zistila pravdu, okamžite požiadala o rozvod.

Ako píše denník Daily Star, 41-ročná žena odjakživa túžila po veľkej rodine, no jej zdravotné problémy jej tento sen poriadne komplikovali. Aj keď mala s manželom dokopy už tri dcéry a jedného syna, aj naďalej túžila po ďalšom prírastku, a tak sa spoločne rozhodli pre adopciu. Keďže jej manžel Dave bol na dlhšiu dobu mimo domova, počkali, až kým sa nevráti. Nakoniec však Dave prišiel s návrhom, aby zvážili medzinárodnú adopciu, s čím jeho manželka krátko na to súhlasila.

Jej manžel na to mal však veľmi pádny dôvod, o ktorom jeho žena ani len nemohla tušiť. 48-ročný muž sa ochotne ponúkol, že vybaví všetky potrebné papiere a pár mohol privítať do rodiny nového člena, chlapčeka menom Kalen. „To dieťa som si zamilovala. Ako rástol – teraz má sedem rokov – členovia rodiny a priatelia hovorili, že sa strašne podobá na ostatné naše deti, že by nepovedali, že je adoptovaný,“ vysvetlila.

„Dokonca som žartovala, že áno a môj manžel sa tomu vždy iba smial,“ prezradila žena, ktorá sa hneď na to dozvedela krutú pravdu. Pri presúvaní dokumentov o adopcii sa jej niečo nezdalo a pre všetky podozrenia sa rozhodla spraviť DNA testy, ktoré odhalili, že adoptovaný chlapec je v skutočnosti biologickým synom jej manžela.

„Milujem to dieťa najviac na svete. Ale keď viem, že ma môj manžel podvádzal a potom vydával Kalena za nejakého náhodného chlapca, ktorého sme si adoptovali, je mi z toho zle,“ priznala s tým, že po tejto zrade požiadala o rozvod. Niektorí členovia rodiny považovali jej rozhodnutie za sebecké, ale ona tvrdí, že v živote malého chlapca chce aj naďalej zostať, pretože sa sama berie ako jeho mama, aj keď nie je biologická. S manželom by však po tejto zrade a odpornom klamstve nedokázala zostať a pozerať sa na neho tak, ako sa pozerala doteraz.