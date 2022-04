Ruskú vojnovú loď poškodili ukrajinské sily, svedčia o tom dve veci: Čo to pre Putinovu krajinu znamená?

Ruská vojnová loď išla presne tam, kam ju poslali ukrajinskí obrancovia Hadieho ostrova. Krížnik Moskva, vlajková loď Čiernomorskej flotily, sa po požiari a výbuchu munície potopila, keď sa jej vrak Rusi pokúšali odtiahnuť do prístavu. Ukrajinci tvrdia, že ju zasiahli raketami, ruská strana o príčine požiaru mlčí.

Pre morálku ukrajinských obrancov je to veľké pov­zbudenie, pre ruskú morálku je to, naopak, obrovská strata - hoci vojensky to Rusi veľmi nepocítia.Naposledy sa tak stalo 12. novembra 1941, keď nemecké lietadlá v Sevastople potopili krížnik Červona Ukrajina.

Ani vo zvyšku sveta nedošlo k bojovej strate veľkej vojnovej lode na otvorenom mori niekoľko desaťročí. Aj Rusom, aj Američanom (a ďalším) sa stalo, že im loď zhorela v prístave pri nehode. Ale v boji bola naposledy potopená iránska fregata Sahand, ktorú 18. apríla 1988 v Hormuzskom prielive zasiahli tri americké rakety a šesť leteckých bômb. V pondelok uplynie 34 rokov od jej zničenia.

Krížnik Moskva bol vlajkovou loďou Čiernomorskej flotily od roku 2000. Okrem nej tvorilo túto flotilu 5 fregát, 11 korviet, 7 ponoriek a 13 výsadkových lodí. V predchádzajúcich bojoch bola zničená jedna výsadková loď a dve boli poškodené. Kým ostatné vojnové lode niesli rakety Kalibr, ktorými ostreľovali ukrajinské územie, Moskva poskytovala flotile protiraketovú ochranu. Je totiž vybavená odpaľovacími zariadeniami pre rakety S-300F.

Na samom začiatku vojny sa Moskva zúčastnila útoku na malý Hadí ostrov v Čiernom mori. Trinásť ukrajinských obrancov sa preslávilo tým, že na výzvu na kapituláciu odpovedali: „Ruská vojnová loď, choď do ri*i“. Potom sa začalo ostreľovanie a spojenie s ostrovom sa prerušilo. Ukrajinci sa domnievali, že obrancovia boli zabití, neskôr sa však ukázalo, že padli do zajatia. Pri výmene zajatcov sa vrátili naspäť na Ukrajinu.

Slávny výrok začal medzitým žiť vlastným životom a v stredu 13. apríla ukrajinská pošta vydala aj známku s touto témou. Trinástka sa pre krížnik Moskva ukázala byť nešťastným číslom, pretože večer v ten istý deň na ňom došlo k výbuchu. Lepšie promo si ukrajinská pošta ani nemohla želať...