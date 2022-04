Benedikt XVI. sa dožíva 95 rokov: Takýto bol doteraz život najstaršieho pápeža v dejinách

V rokoch 2005 až 2013 bol 265. pápežom katolíckej cirkvi, od roku 1523 prvým nemeckým pápežom. Emeritný pápež Benedikt XVI., občianskym menom Joseph Ratzinger, sa v sobotu 16. apríla dožíva 95 rokov.

Joseph Aloisius Ratzinger sa narodil na Bielu sobotu 16. apríla 1927 v bavorskom mestečku Marktl am Inn ako tretie dieťa do hlboko veriacej rodiny policajta. Roky nacistickej vlády v Nemecku strávil v obci Hufschlag pri bavorskom meste Traunstein. V roku 1943 sa stal členom jednotky protivzdušnej obrany a bol prevelený do Mníchova.

O rok neskôr ho vyslali na rakúsko-maďarské hranice, kde sa podieľal na budovaní protitankových zátarás. V máji 1945 Ratzinger dezertoval z nemeckej armády a vrátil sa do Traunsteinu, kde ho americkí vojaci na niekoľko týždňov zajali. Po prepustení na slobodu sa vrátil do seminára.

V rokoch 1946 až 1951 študoval teológiu a filozofiu na vysokej škole v bavorskom meste Freising a na Univerzite Ľudovíta Maximiliána v Mníchove. Po štúdiách filozofie a teológie prijal 29. júna 1951 vo Freisingu kňazskú vysviacku a začal pôsobiť ako výpomocný kňaz a kaplán. V rokoch 1952 až 1954 bol docentom na Arcibiskupskom kňazskom seminári vo Freisingu a v tomto bavorskom meste pôsobil tiež ako docent dogmatiky a fundamentálnej teológie na Filozoficko-teologickej vysokej škole. Titul doktor teológie získal v roku 1953.

O štyri roky neskôr sa na Mníchovskej univerzite habilitoval v odbore fundamentálnej teológie a v nasledujúcich rokoch pôsobil na vysokej škole vo Freisingu a na univerzitách v Bonne, Münsteri, Tübingene a Regensburgu. V marci 1977 vymenovali Josepha Ratzingera za arcibiskupa Mníchovsko-freisinskej arcidiecézy – o tri mesiace neskôr ho pápež Pavol VI. vymenoval 27. júna za kardinála.

Pápež Ján Pavol II. vymenoval v roku 1981 svojho blízkeho spolupracovníka, kardinála Ratzingera za šéfa Kongregácie pre náuku viery, čo je jedna z najvýznamnejších funkcií v hierarchii hodnostárov Vatikánu. Kolégium kardinálov zvolilo nemeckého kardinála Josepha Ratzinger 19. apríla 2005 za 265. pápeža. Zvolenie nového pápeža oznámil čilský kardinál Jorge Medina Estévez tradičnou formulou "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam" (Oznamujem vám veľkú radosť: máme pápeža).